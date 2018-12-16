Вишкіл по-англійськи. На Рівненщині офіцерів підрозділів територіальної оборони навчають за програмою підготовки британських військових. Орієнтування на місцевості, тактична медицина та ведення оборони у складних ситуаціях. За навчаннями спостерігала наша знімальна група.

"Как показала практика - всегда работаем в паре. Обязательно - наводчик, корректировщик. Прикрытие, в основном, тот личный состав, который находится на позиции".

Так армійські інструктори знайомлять офіцерів тероборони зі зброєю, яку гартували на сході країни. Снайперська гвинтівка зазнала трансформації. Її доукомплектували глушником. Тепер, кажуть вояки, ворог не зможе виявити нашого снайпера за пострілом.

"Звука выстрела не слышно. Они слышат только пролет пули. А пуля, когда пролетает возле вас - такое ощущений, что он прямо над ухом стреляет стоит".

На Рівненському полігоні зібрали понад півтори сотні офіцерів із загонів тероборони з усіх областей Західного регіону України. Усі мають бойовий досвід.

"2004 рік - це Республіка Ірак, 2014 -2015 - виконував завдання в складі підроздлів в зоні АТО", - розповідає Олександр Цись, командир бригади територіальної оборони (Рівненська область).

Навчатися досвідчені військові не проти. Кажуть: ворог часто змінює тактику та брязкає зброєю біля північного кордону України.

"Є протяжний кордон понад 400 км з Республікою Білорусь. Ми знаєм, що неодноразово Росія проводить там військові навчання. Тому ніхто не виключає таку імовірність, що спробують розпочати агресію і на нашому напрямку, ми повинні бути готові", - говорить Олександр Кучер, командир кадрового управління окремої бригади територіальної оборони (Волинська область).

Щоб бути готовими, офіцери тероборони проходять вишкіл. Цього разу вперше за британською системою підготовки "Орбітал".

"Підготовка, яку ми проводимо, наразі включає медичну підготовку, орієнтування на місцевості та оборону в різних тактичних ситуаціях", - говорить Марк Келлі, інструктор, сержант-майор, піхотний підрозділ Великобританії.

"Одиночними по три патрона. Наблюдаєм ціль ведем вогонь. Стрільба з АК".

Навчитися влучно стріляти - один з етапів індивідуальної підготовки особового складу за програмою "Орбітал". Цьому вже навчають українські інструктори. Вони пройшли двомісячні курси у королівських піхотинців та отримали сертифікати. Тепер стандарти НАТО допомагають опановувати іншим.

"Якщо ми не будем цього притримуватися, ми один одного не зрозумієм і воювати як потрібно і один одного не поймем", - говорить Юрій Комок, інструктор.

Інтерактивний лазерний тир. Тут заняття з бойової підготовки проводять без використання боєприпасів. Заощаджувати англійці теж вчать.

"Використовується бойова зброя, але без бойових патронів. В стволах зброї знаходиться лазерна указка, за допомогою якої особовий склад вчиться стріляти ПМ, АК-74, СВД, РПГ", - розповідає Сергій Вашиняк, старший викладач навчального батальйону.

"Мета цих зборів полягає в тому, щоб у разі введення воєнного стану, вони були спроможні провести заходи від мобілізування до виконання завдань за призначенням", - говорить Анатолій Шевченко, заступник командуючого військ ОК "Захід", керівник навчань.

Навчання на полігоні триватимуть до 19 грудня. Після вишколу офіцери повернуться до своїх підрозділів. І навчатимуть уже резервістів та військовозобов'язаних за стандартами НАТО.