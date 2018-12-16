Масштабна ДТП у Львівській області, поблизу селища Івано-Франкове. Через зіткнення легковика та автобуса 4 людини загинули, двоє потрапили до лікарні.

За даними поліції, водій автобуса міжнародного рейсу Дніпро-Згожелець не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу, де врізався в легковик. Водій та 3 пасажири останнього - загинули на місці. Це - військові Академії сухопутних військ.

Шофер автобуса затриманий. Йому загрожує від 5 до 10 років ув'язнення.