Масштабна ДТП у Львівській області: зіткнулися легковик та автобус [ Редактировать ]
Масштабна ДТП у Львівській області, поблизу селища Івано-Франкове. Через зіткнення легковика та автобуса 4 людини загинули, двоє потрапили до лікарні.
За даними поліції, водій автобуса міжнародного рейсу Дніпро-Згожелець не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу, де врізався в легковик. Водій та 3 пасажири останнього - загинули на місці. Це - військові Академії сухопутних військ.
Шофер автобуса затриманий. Йому загрожує від 5 до 10 років ув'язнення.
по теме
В смертельном ДТП под Киевом погибла супружеская пара
В Киевской области произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей
У Словенії сталася ДТП за участю українських мікроавтобусів
У Словенії сталася ДТП за участю двох українських мікроавтобусів. Про це повідомили тамтешні ЗМІ з посиланням на місцеву поліцію
Тройное ДТП во Львове, есть пострадавшие
Во Львове произошло страшное ДТП с участием трех автомобилей
Під Христинівкою сталася масштабна ДТП
Четверо загиблих і понівечені автомобілі. На Черкащині під Христинівкою сталася масштабна ДТП. На трасі не розминулися дві фури - на великій швидкості вони зіткнулися лоб у лоб
Масштабна ДТП на Черкащині: на трасі не розминулися дві фури
Четверо загиблих та понівечені автомобілі. На Черкащині під Христинівкою сталася масштабна ДТП. На трасі не розминулися дві фури - на великій швидкості вони зіткнулися лоб у лоб