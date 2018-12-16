У Бельгії протестують проти міграційного пакту ООН [ Редактировать ]
У Бельгії урядова криза та гучні протести через міграційний пакт ООН. На "Марш проти Марракешу", де у понеділок була підписана угода, сьогодні вийшли понад 5 тисяч бельгійців. Не обійшлося без сутичок з поліцією. Олена Абрамович розкаже більше.
Бельгійський прем'єр Шарльз Мішель боровся за міграційний пакт ООН до останнього. Аби підписати документ, навіть ризикнув розпадом коаліції. Адже найбільша партія - ультраправі, виступила проти пакту. Через незгоду з цього питання двоє міністрів - внутрішніх справ та міграції залишили свої посади. Проте Шарльз Мішель заявив: буде працювати з урядом меншості. І таки довів справу до кінця - підписав міграційний пакт.
Такий стан справ не сподобався не лише ультраправим політикам, але й громадянам. Близько п'яти з половиною тисяч прихильників фламандської націоналістичної партії пройшли маршем від середмістя Брюсселя до Євроінституцій. Вигукували гасла на кшталт "Наш народ передусім", "Брюссельські ліві - пацюки!" та "Ні джихаду в нашій країні!". Вимагали відкликати угоду та відправити прем'єра у відставку.
Ходу спробувала заборонити влада міста. Бо у соцмережах в певних групах лунали заклики розігнати поселення мігрантів в одному з парків міста. Та побити учасників контрмаршу, що планувався у цей день - від правозахисників, які стоять на боці мігрантів. Проте організатори оскаржили заборону і отримали дозвіл від державної ради міста на демонстрацію на площі поряд з Єврокомісією.
В результаті - саме Єврокомісія й стала об'єктом штурму. Та тривав він не довго. Бельгійська поліція з протестувальниками не церемонилася - гумові кийки, сльозогінний газ та водомети. Менше ніж за годину - площу зачистили. Проте для бельгійського прем'єра Шарльза Мішеля проблеми не закінчились. Йому доведеться ще подумати, як заспокоїти народ і змусити уряд працювати.
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