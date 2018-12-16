Відзвітували та обговорили плани на майбутній рік. Громадська організація "Стоп Корупції" провела напередодні конференцію за участі регіональних осередків. Дискутували про корупційні ризики в областях та на майбутніх виборах. Всі подробиці в матеріалі.

Акції протестів по всій країні.

"Ми побачили там колючий дріт. Потрапити на територію неможливо".

Десятки прес-конференцій.

"Для нас важливо, щоб якомога більше людей бачили наші розслідування".

Громадська організація "Стоп Корупції" підбила підсумки діяльності за рік. На конференцію з'їхалися антикорупціонери з усіх куточків країни. Обговорювали найбільші корупційні ризики регіонів. На Черкащині, приміром, головний бартер - земельні ділянки.

"В першу чергу, корупція - це вона проходить в переділі земельних ресурсів. Тобто безпосередньо - це чорнозем і якби всі земельні питання, всі питання, які зв'язані із землею - це являється в першу чергу корупційна складова", - заявив Юрій Заворотень, голова відокремленого підрозділу громадської організації "Стоп Корупції" Черкаської області.

Боротьба за нерухомість триває і в Житомирській області. Однак дещо радикальніше. За словами активістів, тільки минулого року у Новоград- Волинському навмисно підпалили 15 будівель.

"Горять державні будівлі, спалили молодіжний центр на 2000 квадратних метрів. Спалили ще одну будівлю. Викрадають авто. То єсть у нас повний безлад твориться і ніхто не може допомогти нам. Таким чином, відмивають кошти. Це рейдерський захват. Спалили будівлю, потім вже можна відмивати кошти. Ну, наші чиновники. Депутати вирішують ці всі питання", - говорить Богдан Лавринчук, голова Новоград-Волинського відокремленого підрозділу "Стоп Корупції".

Але є міста, де питання вирішуються не групою депутатів, а однією людиною. За словами активіста ірпінської відділення "Стоп Корупції", у місті справжнє свавілля щодо будівництва. Багатоповерхівки з'являються тут, як гриби після дощу.

"Це забудова заплави річки Ірпінь. Де фактично на території заплави, на території річки будуються багатоповерхівки. сама земельна ділянка була запланована на будівництво школи. Центр міста, в приватному секторі, де живуть корінні Ірпінчани, будуються багатоповерхівки, самих людей просто виживають звідти", - говорить Дмитро Шапочкін, голова Ірпінського міського осередку "Стоп Корупції".

Наприкінці листопада наша редакція опублікувала матеріал про "діяльність" колишнього міського голови міста Володимира Карплюка. Про відкрите обговорення генплану Ірпеня повідомили тільки напередодні вночі, а в зал прийшли лише "потрібні" люди.

"Сам зал був вщент заповнений молодиками спортивної зовнішності, представниками забудовника та іншими людьми, які не мають відношення до Ірпеня", - говорить Дмитро Шапочкін, голова Ірпінського міського осередку "Стоп Корупції".

Однак, за словами Карплюка, це і є демократія.

"Не зривайте будь ласка! Завжди є незадоволені. Але демократія - це влада більшості, більшість прийняла рішення, тому працюємо далі".

Працювати далі обіцяють й активісти.

"Ми будемо організовувати громаду міста на противагу цьому беззаконню, який зараз здійснює місцева влада. Насправді ситуація стала ще гірше. На сьогоднішній день місцева влада просто вирішила проводити свої засідання, чи то пак архітектурної комісії, чи то якихось інших обговорень за закритими дверями", - говорить Дмитро Шапочкін, голова Ірпінського міського осередку "Стоп Корупції".

Ще одна тема - навчання активістів. Спеціальні семінари проходили за підтримки посольства США в Україні, Антикорупційної ініціативи ЄС та МЗС Данії. Отримані знання активісти застосують вже наступного року під час виборчої компанії.

"Всі сьогодні говорили про майбутні вибори. Про перші, другі, треті. Країна входить в період такої довгої виборчої компанії, і ми кажемо стоп політичній корупції. Бо якщо не буде чесних виборів, якщо люди не зможуть захистити свій вибір, то тоді ми не зможемо перезавантажити країну", - говорить Роман Бочкала, координатор ГО "Стоп Корупції".

Після конференції, кожен учасник для подальшої роботи отримав подарунок - сучасний смартфон або ноутбук. А вже наступного року, громадська організація розпочинає телевізійний проект "Стопкор правозахист".