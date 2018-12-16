У Харкові відремонтували спеціалізований диспансер для учасників ліквідації авації на ЧАЕС [ Редактировать ]
В Україні вшанували учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. День пам'яті відзначають в середині грудня, у день закінчення будівництва саркофага над зруйнованим четвертим енергоблоком. До цієї дати у Харкові завершили ремонт спеціалізованого диспансеру. Продовжить Світлана Шекера.
Біля пам'ятника чорнобильцям люди з квітами. Ліквідатори аварії згадують, як 32 роки тому їх викликали до воєнкоматів і відправляли на Чорнобильську АЕС. На станції - прибирали територію, змивали та вивозили радіоактивний бруд.
"Территория была закрыта, бронетранспортером пробили ограждение, забор помыли машины, и уехали. А потом вертолеты грузили песок, свинец, дрова в вертолеты грузили. Потом землю в контейнеры радиоактивную собирали. Машины мыли, ну короче, пока 25 рентген не получил, и домой", - говорить Василь Кулініч, ліквідатор аварії на Чорнобильській АЕС.
Працювали у звичайних марлевих пов'язках. Практично всі отримали великі дози радіації.
"Заставляли надевать маски, ну, в том числе и я, не надевали. Мешали они, все, потому что ее не чувствуешь, не видишь, ничего. Это была проблема, потому, что мы никто ничего не знали", - говорить Олександр Головін, ліквідатор аварії на ЧАЕС.
Тепер - ті, хто рятував людство від радіаційної загрози, потребують постійного лікування. Харківський обласний диспансер радіаційного захисту - профільна для чорнобильців клініка, не бачила ремонту 35 років. Узялися за неї лише цього літа. Обласний бюджет та європейський банк виділили майже 10 мільйонів гривень на ремонт. І от відновлювальні роботи завершуються.
"Сьогодні вже відремонтовано дах, відремонтовані інженерні комунікації. Вже на завершальному етапі діагностичні відділення, фізіотерапевтичне відділення, реанімаційне відділення та операційне відділення. Замінюються вікна, замінюються санвузли, ми в подальшому будемо виділяти кошти для того, щоб комплексно підійти до ремонту цієї лікарні. Адже це питання не тільки соціальних гарантій - це питання справедливості", - розповідає Юлія Світлична, голова Харківської облдержадміністрації.
У свіжі приміщення завозять нове обладнання.
"Мы работали на аппаратуре, которая и морально и физически устарела, 70-80 годов выпуска. И вот сегодня мы получаем новый аппарат ультразвукового исследования и видеофиброгастроколоноскоп - то, что было крайне необходимо нашим пациентам", - говорить Ірина Пирогова, в.о. директора Харківського обласного диспансеру радіаційного захисту населення.
У 2019 в медзакладі чекають на наступну партію сучасного обладнання. Гроші на це вже передбачені в обласному бюджеті.
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