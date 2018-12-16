У Києві працівник СБУ викрав авто у таксиста. Про це повідомляють ЗМІ. За їхніми даними, напередодні вранці СБУшник викликав таксі на одну з центральних вулиць. Сів у машину і почав погрожувати водієві пістолетом. Таксист вибіг з авто, тож нападник сам сів за руль. Патрульні затримали його в одному зі спальних районів.

В поліції кажуть: зловмисник був явно напідпитку, але пройти тест на драгері - відмовився. На нього оформили протокол за водіння в нетверезому стані. Підтвердити чи дійсно за кермом був СБУшник не вдалося. Прес-секретар СБУ слухавку не бере . За нашими даними, справу передали у Державне бюро розслідувань.

"За фактом події інформація, яку оприлюднено в мережі Інтернет Державним бюро розслідувань, розпочато кримінальне провадження. Слідчими ДБС проведено огляд місця події. Вилучено речові докази, опитано свідків. Особу встановлено та затримано. Підготовлено підозру, яка скерована процесуальному керівнику для погодження. Досудове розслідування триває", - заявив Максим Білоусенко, в. о. начальника відділу по роботі з громадськістю та ЗМІ.