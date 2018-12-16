Аеропорт "Бориспіль" не має потужностей для опрацювання усіх вантажів, що надходять у піковий сезон. Що робити людям, які очікують на посилки та комерційні відправлення вже більше двох тижнів - розкаже Ірина Розова.

Процедуру отримання посилки обурені люди називають квестом.

"Клоповник! Ще той. Щоб забрати вантаж - це цілий квест! А ще стібуться "чому без скотчу". Одне слово - державне підприємство"

В аеропорту "Бориспіль" масові затримки. Через неспроможність терміналу обробити все вчасно, вантаж наразі лежить просто неба.

"Больше 60 тысяч посылок точно приехало в прошлом месяце и это все как-бы должно было быть растаможено. Много людей, которые для себя взяли посылки, выписали их с Aliexpress - например, они приехали сюда и они видят, что посылки не едут дальше аэропорта "Борисполь". Это их очень сильно нервирует, и соответственно они начинают связываться со всеми, кто занимается посылками", - говорить представник компанії, що займається міжнародними вантажними перевезеннями.

В аеропорту кажуть, саме у грудні напередодні Новорічних свят піковий сезон. Цьогоріч щоденний обсяг вантажу складає 300 тон. Втім, виправдовується керівництво, максимальна потужність терміналу лише 100 тон.

"Мы на самом деле не имеем ресурсов для того, чтобы обеспечить обработку такого количества грузовой почты. Нам не хватает технических ресурсов и у нас крайне не хватает сегодня персонала", - говорить Євгеній Дихне, перший заступник генерального директора МА "Бориспіль".

Водночас в аеропорту переконують: ані збільшення персоналу, ані додаткова техніка проблему не вирішать. Є ще третій фактор - дефіцит території. Мовляв, не має землі, аби побудувати додатковий склад.

"Вокруг меня много территории. Не подумайте, что это все земли наши. На территории аэропорта "Борисполь" несколько сотен земельных участков, которые принадлежат или частным лицам, или сторонним организациям", - говорить Євгеній Дихне, перший заступник генерального директора МА "Бориспіль".

Як виявилося, питання не можуть вирішити вже три роки. Проте за прострочену доставку відповідатимуть компанії-перевізники, які пообіцяли своїм клієнтам доставити вантажі в зазначений строк.

"Самые большие риски несут компании, которые доставляют собственно говоря эти самые грузы и посылки. Они несут риски поскольку, они пообещали своим клиентам определенные сроки и сейчас сезон соответственно самые большие убытки это когда приходится оплачивать неустойки", - говорить представник компанії, що займається міжнародними вантажними перевезеннями.

Керівництво аеропорту компенсувати людям збитки, звісно, не збирається. Тай якихось конкретних варіантів вирішення проблеми не пропонуюсь. Лише розводять руками. Отже, квест "Спробуй забрати свою посилку" триває.