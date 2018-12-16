Пятый человек, пострадавший в результате нападения в центре Страсбурга 11 декабря, скончался от полученных ран. Погибший не выходил из комы.

Об этом сообщает The Telegraph.

Речь идет о 35-летнем выходце из польского города Катовице.

"Мой брат Барто Педро Орент-Недзельский только что покинул нас. Он благодарит вас за любовь и поддержку, которую вы ему предоставили", - цитирует издание слова родственника погибшего.

Напомним, что стрельба произошла вблизи рождественской ярмарки, которую ежегодно посещают миллионы туристов. Нападавший скрылся с места происшествия и находится на свободе.