Кровавая ярмарка в Страсбурге: количество жертв увеличилось [ Редактировать ]
Источник: EPA / UPG
Пятый человек, пострадавший в результате нападения в центре Страсбурга 11 декабря, скончался от полученных ран. Погибший не выходил из комы.
Об этом сообщает The Telegraph.
Речь идет о 35-летнем выходце из польского города Катовице.
"Мой брат Барто Педро Орент-Недзельский только что покинул нас. Он благодарит вас за любовь и поддержку, которую вы ему предоставили", - цитирует издание слова родственника погибшего.
Напомним, что стрельба произошла вблизи рождественской ярмарки, которую ежегодно посещают миллионы туристов. Нападавший скрылся с места происшествия и находится на свободе.
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