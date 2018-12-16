В Киеве по адресу улица Полковая, 78, обнаружили труп мужчины. Тело лежало в двухэтажном заброшенном здании на первом этаже.

Об этом сообщает "Информатор".

Предварительно, умерший был бездомным. При осмотре тела были обнаружены множественные ссадины и гематомы на лице и теле мужчины. Однако относятся ли они к смерти - неизвестно. Какие-либо подробности правоохранители давать отказались, ссылаясь на тайну следствия.

Умер мужчина собственной смертью или это убийство - сможет показать только вскрытие. На месте работали следственно-оперативные группы главного управления полиции и Подольского района. Подробности инцидента устанавливаются.

Ранее жительница Херсона обнаружила в диване труп отца.