В результате столкновения автобуса и легкового автомобиля в поселке Ивано-Франково погибли трое военнослужащих Национальной академии сухопутных войск.

Об этом сообщает пресс-служба академии в Facebook.

Среди погибших в результате аварии были военнослужащие Назарий Пастерук, Виктор Транков и Константин Прядеин.

"16 декабря 2018 года трагически в результате дорожно-транспортного происшествия в поселке Ивано-Франково Яворовского района погибли военнослужащие военной службы по контракту 184-го Учебного центра Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного солдаты Назарий Пастерук, Виктор Транков и Константин Прядеин", - говорится в сообщении.

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