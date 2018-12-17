Даже если вы сделали все обязательные прививки, все равно остается перечень вакцинаций, которые врачи рекомендуют сделать.

Об этом сообщает и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в Facebook.

Эти вакцины не входят в календарь профилактических прививок. Государство также не закупает перечисленные нижу препараты, но вы можете самостоятельно приобрести их в аптеке.

Ульяна Супрун рекомендует сделать следующие прививки:

Ежегодная прививка против гриппа - вакцинацию нужно проходить в начале каждого эпидемического сезона. Однако сделать прививку можно и во время активности вируса, то есть до весны. Особенно в этом нуждаются беременные женщины, люди с диабетом, пожилым людям и детям от 6 месяцев до 5 лет

Прививка против вируса папилломы - такой вирус передается чаще всего через половой контакт. Инфекция способна вызвать рак шейки матки, поэтому делать вакцинации врачи советуют всем. Для защиты понадобиться ввести 2-3 дозы препарата.

Вакцинация против гепатита А - эта инфекция может возникать в Украине из-за загрязнения воды, поэтому прививаться против вируса советуют и взрослым и детям. Поэтому во время купания в открытых водоемах есть риск подхватить заболевание. В теплое время года желательно пройти вакцинацию.

Чтобы узнать, когда нужно вакцинироваться и где это можно сделать, проконсультируйтесь со своим семейным врачом. А если вы пропустили плановые прививки, то не забудьте сделать их как можно скорее. Ведь заразиться может каждый и в любой момент.

Также ранее Супрун рассказывала, кому нельзя делать прививки от гриппа.