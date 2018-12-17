В Московском театре сатиры во время пожара не выпускали людей, чтобы не возвращать им деньги.

Об этом говорится в сообщении "Українськіх новин".

"Пока шел спектакль "Слишком женатый таксист" замкнуло проводку - искры, гарь... Люди ринулись спасаться, полезли через ограждение в гардероб, только вот выпускать их никто не планировал. Оказалось, местное руководство хотело засейвить деньги с билетов", - говорится в нем.

Также сообщается, что пострадавших в результате пожара нет.

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