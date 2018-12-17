Чтобы не возвращать деньги: из горящего театра не выпускали людей [ Редактировать ]
В Московском театре сатиры во время пожара не выпускали людей, чтобы не возвращать им деньги.
Об этом говорится в сообщении "Українськіх новин".
"Пока шел спектакль "Слишком женатый таксист" замкнуло проводку - искры, гарь... Люди ринулись спасаться, полезли через ограждение в гардероб, только вот выпускать их никто не планировал. Оказалось, местное руководство хотело засейвить деньги с билетов", - говорится в нем.
Также сообщается, что пострадавших в результате пожара нет.
Ранее мы сообщали, что в Киеве водитель заживо сгорел в машине.
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