Боевики на Донбассе понесли серьезные потери [ Редактировать ]
В течение минувших суток сепаратисты 16 раз открывали огонь по позициям ВСУ. В результате обстрела двое украинских военнослужащих получили ранения, также ранен один гражданский, сообщил в пресс-центре штаба ООС в Facebook.
Противник продолжает применять вооружение, запрещенное минскими соглашениями. Враг открывал огонь из минометов калибра 82 мм по позициям Объединенных сил недалеко от населенного пункта Крымское, что на Луганском направлении и в районе поселка Водяное на Мариупольском направлении. По данным украинской разведки восемь сепаратистов уничтожены и три получили ранения.
Незаконные вооруженные формирования также вели огонь из БМП-1, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил недалеко от населенного пункта Новолуганское на Светлодарском направлении, населенных пунктов Новотроицкое, Пески, Авдеевки, Славного, Тарамчука, Старогнатовки, Каменки на Донецком направления и неподалеку населенных пунктов Чермалыка, Павлополя, Лебединского, Водяного на Мариупольском направлении.
Ранее мы сообщали, что украинская армия понесла потери на Донбассе.
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