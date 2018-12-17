В течение минувших суток сепаратисты 16 раз открывали огонь по позициям ВСУ. В результате обстрела двое украинских военнослужащих получили ранения, также ранен один гражданский, сообщил в пресс-центре штаба ООС в Facebook.

Противник продолжает применять вооружение, запрещенное минскими соглашениями. Враг открывал огонь из минометов калибра 82 мм по позициям Объединенных сил недалеко от населенного пункта Крымское, что на Луганском направлении и в районе поселка Водяное на Мариупольском направлении. По данным украинской разведки восемь сепаратистов уничтожены и три получили ранения.

Незаконные вооруженные формирования также вели огонь из БМП-1, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил недалеко от населенного пункта Новолуганское на Светлодарском направлении, населенных пунктов Новотроицкое, Пески, Авдеевки, Славного, Тарамчука, Старогнатовки, Каменки на Донецком направления и неподалеку населенных пунктов Чермалыка, Павлополя, Лебединского, Водяного на Мариупольском направлении.

Ранее мы сообщали, что украинская армия понесла потери на Донбассе.