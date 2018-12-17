Перемогу здобув у фінальному запливі на півтора кілометра

Український плавець Михайло Романчук виборов "золото" на Чемпіонаті світу з плавання на короткій воді в Китаї.

Перемогу здобув у фінальному запливі на півтора кілометра. Дистанцію спортсмен подолав трохи більш як за 14 хвилин.

Це перша медаль збірної України на Чемпіонаті світу з плавання.