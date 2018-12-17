Український плавець виборов "золото" на Чемпіонаті світу з плавання [ Редактировать ]
Український плавець Михайло Романчук виборов "золото" на Чемпіонаті світу з плавання на короткій воді в Китаї.
Перемогу здобув у фінальному запливі на півтора кілометра. Дистанцію спортсмен подолав трохи більш як за 14 хвилин.
Це перша медаль збірної України на Чемпіонаті світу з плавання.
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