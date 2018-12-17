У Грузії відбулася інавгурація п'ятого президента країни [ Редактировать ]
У Грузії відбулася інавгурація п'ятого президента країни Саломе Зурабішвілі. Церемонію організували на території палацу грузинського царя Іраклія Другого у місті Телаві.
Нагадаю, 28 листопада в Грузії відбувся другий тур президентських виборів - вперше в історії країни перемогла жінка. Суперником Зурабішвілі був Григол Вашадзе.
Опозиція мала намір провести акцію протесту у Телаві, однак дороги були заблоковані, тож протест перемістився до будівлі парламенту в центрі Тбілісі. Там прихильники опозиції вже встановили намети.
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