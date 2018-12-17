Відповідальність за теракт поки що ніхто не взяв

Щонайменше 8 людей загинуло внаслідок вибуху на ринку в сирійському Африні, в провінції Алеппо. Ще два десятки - поранені. Серед жертв - переважно представники сирійської опозиції, яких підтримує Туреччина.

Авто із закладеною вибухівкою залишили поруч з їхнім штабом. Відповідальність за теракт поки що ніхто не взяв.

Нагадаю, 18 березня турецькі війська та повстанські формування з Сирії, які воюють на стороні Анкари, захопили Африн, вибивши звідти загони курдів.