В Сирії внаслідок вибуху загинуло восьмеро людей [ Редактировать ]
Щонайменше 8 людей загинуло внаслідок вибуху на ринку в сирійському Африні, в провінції Алеппо. Ще два десятки - поранені. Серед жертв - переважно представники сирійської опозиції, яких підтримує Туреччина.
Авто із закладеною вибухівкою залишили поруч з їхнім штабом. Відповідальність за теракт поки що ніхто не взяв.
Нагадаю, 18 березня турецькі війська та повстанські формування з Сирії, які воюють на стороні Анкари, захопили Африн, вибивши звідти загони курдів.
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