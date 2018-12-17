Мисс Вселенная 2018: названа победительница (видео) [ Редактировать ]
Представительница Филиппин Катриона Грэй завоевала титул "Мисс Вселенная - 2018" на 67-м международном конкурсе красоты, прошедшем 17 декабря в Бангкоке. Она стала четвертой в истории представительницей Филиппин, которая одержала победу в конкурсе.
👏 TWIRL 👏— Miss Universe (@MissUniverse) December 13, 2018
The Preliminary Competition is LIVE tune in now https://t.co/FmYSy2ZQx1 pic.twitter.com/Hx47ZhFp0B
Корону новой "Мисс Вселенной" вручила победительница прошлого года Деми-Ли Нель-Питерс из ЮАР.
Miss Universe 2018 is... PHILIPPINES! pic.twitter.com/r2BkN8JpXh— Miss Universe (@MissUniverse) December 17, 2018
24-летняя Грэй занимается вопросами борьбы с ВИЧ и СПИДом в организации Love Yourself, также волонтерит как помощница учителя в организации Young Focus.
Вице-мисс стала представительница Венесуэлы Стефани Гутьеррес.
Ранее мы сообщали, что одна из участниц конкурса оказалась в центре скандала.
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