Представительница Филиппин Катриона Грэй завоевала титул "Мисс Вселенная - 2018" на 67-м международном конкурсе красоты, прошедшем 17 декабря в Бангкоке. Она стала четвертой в истории представительницей Филиппин, которая одержала победу в конкурсе.

👏 TWIRL 👏



The Preliminary Competition is LIVE tune in now https://t.co/FmYSy2ZQx1 pic.twitter.com/Hx47ZhFp0B — Miss Universe (@MissUniverse) December 13, 2018

Корону новой "Мисс Вселенной" вручила победительница прошлого года Деми-Ли Нель-Питерс из ЮАР.

Miss Universe 2018 is... PHILIPPINES! pic.twitter.com/r2BkN8JpXh — Miss Universe (@MissUniverse) December 17, 2018

24-летняя Грэй занимается вопросами борьбы с ВИЧ и СПИДом в организации Love Yourself, также волонтерит как помощница учителя в организации Young Focus.

Вице-мисс стала представительница Венесуэлы Стефани Гутьеррес.

Ранее мы сообщали, что одна из участниц конкурса оказалась в центре скандала.