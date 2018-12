Представительница Филиппин Катриона Грэй завоевала титул "Мисс Вселенная - 2018" на 67-м международном конкурсе красоты, прошедшем 17 декабря в Бангкоке. Она стала четвертой в истории представительницей Филиппин, которая одержала победу в конкурсе.

