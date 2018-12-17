Стіна роздору: США наближаються до колосального бюджетного дефіциту

Сполучені Штати наближаються до колосального бюджетного дефіциту - за підсумками цього року може виникнути недостача у трильйон доларів! Але навіть це зараз не найбільша проблема політичного Вашингтона та особисто Дональда Трампа. Трамп просто не може знайти собі вірних соратників