У США перевіряють організації, якими керував Дональд Трамп [ Редактировать ]
У Сполучених Штатах узялися перевіряти організації, якими впродовж останніх 10 років керував Дональд Трамп.
За даними Washington Post, прокурорів цікавлять ухилення від податків та отримання фінансування від іноземних держав.
Перевірки стосуються розслідування щодо втручання Росії в американські вибори та зокрема зв'язків Трампа з Кремлем.
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