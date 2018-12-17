Насіров: моє відновлення на посаді затягнули суд і Кабмін [ Редактировать ]
"Замість того, щоб в рамках законодавства трудовий спір завершити за 60 днів, справа розглядалася до грудня. Тобто 10 місяців", - підкреслив глава ДФС Роман Насіров
Розгляд справи про поновлення на посаді голови Державної фіскальної служби Романа Насірова усвідомлено затягували суд і Кабінет міністрів. Про це глава ДФС заявив в ефірі телеканалу ZIK, передає "Главком".
Насіров підкреслив, що замість двох місяців його відновлення розтягнули практично на рік.
"Справа про поновлення на посаді почалася в лютому. Замість того, щоб в рамках законодавства трудовий спір завершити за 60 днів, справа розглядалася до грудня. Тобто 10 місяців. Кілька разів переносили, були перерви. В результаті 11 грудня було засідання, на якому ми пройшли стадію дебатів, і було оголошено виправдувальне рішення", - зазначив чиновник.
Глава ДФС здивований настільки великим терміном, оскільки вся його справа вмістилася на шести сторінках.
"Цікаво те, 10 місяців суд розглядав справу, Кабінет міністрів надавав документи. І всі ці документи, за якими мене звільняли - їх шість сторінок. У них взагалі нічого немає. І суд чітко ухвалив рішення: звільнення було незаконним. Тобто хтось порушив закон в Кабміні, коли мене звільняли", - підсумував Насіров.
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