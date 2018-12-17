Премьер-министр Украины Владимир Гройсман и высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини обсудили ситуацию в Азовском море и санкционную политику в отношении России.

Об этом сообщил украинский премьер в своем микроблоге в Twitter.

"С Высоким представителем ЕС по иностранным делам Федерикой Могерини обсудили санкционную политику и ситуацию в Азовском море. Москва перешла границу. Реакция ЕС должна быть комплексной - секторальные санкции и поддержка ЕС в Приазовье", - написал Гройсман.

Ранее мы сообщали, что в Европарламенте призывают закрыть порты ЕС для российских судов.