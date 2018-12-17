Народный депутат Верховной Рады Ирина Сысоенко вместе с сыном попала в жуткое ДТП под Киевом. Об этом политик сообщила на своей странице в Facebook.

Сысоенко отметила, что они с ребенком не получили значительных травм. Депутат попала в аварию, когда возвращалась с похорон бабушки.

Фото: Facebook

Она также сообщила, что водитель авто, из-за которого случилось ДТП, находился в состоянии алкогольного опьянения, и даже не мог разговаривать.

На днях под Киевом в смертельном ДТП погибла супружеская пара.