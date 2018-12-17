Возле здания частного греческого телеканала Skai в окрестностях Афин в понедельник, 17 декабря, взорвалась бомба, сообщает АР.

Однако, от взрыва никто не пострадал.

"Рано утром в понедельник возле здания частного греческого телеканала Skai произошел взрыв бомбы, причинивший большой ущерб, однако никто не пострадал", - говорится в сообщении.

В результате взрыва в здании были разбиты окна и поврежден фасад. Близлежащие жилые дома и машины также были повреждены.

Отмечается, что пока никто не взял ответственность за взрыв. Издание отмечает, что ультралевые и анархистские организации и прежде нападали на средства массовой информации.

"Это был удар по демократии. К счастью, был нанесен только материальный ущерб - счастье, что никто не пострадал", - заявила министр общественного порядка Ольга Геровасили.

Ранее мощный взрыв прогремел в ресторане.