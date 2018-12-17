В понедельник, 17 декабря, в Харькове от гриппа умерла 9-летняя девочка, сообщает changeua.

Ребенок заболел в конце ноября, родители сразу вызвали педиатра из поликлиники. По рекомендациям врача лечили дочь дома.

Однако через три дня ей стало хуже. Родители вынуждены были вызвать скорую, которая госпитализировала девочку в реанимацию. К сожалению, медикам не удалось спасти маленького пациента.

Это не единичный случай. Ранее в Украине зафиксировали первую смерть от гриппа.