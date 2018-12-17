В Харькове от гриппа умер маленький ребенок [ Редактировать ]
В понедельник, 17 декабря, в Харькове от гриппа умерла 9-летняя девочка, сообщает changeua.
Ребенок заболел в конце ноября, родители сразу вызвали педиатра из поликлиники. По рекомендациям врача лечили дочь дома.
Однако через три дня ей стало хуже. Родители вынуждены были вызвать скорую, которая госпитализировала девочку в реанимацию. К сожалению, медикам не удалось спасти маленького пациента.
Это не единичный случай. Ранее в Украине зафиксировали первую смерть от гриппа.
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