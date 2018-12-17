Мужчина украл подарок для сына [ Редактировать ]
Житель Мелитополя подарил сыну украденный велосипед. Мужчина находясь в алкогольном опьянении зашел во двор частного дома и украл велосипед марки Sport, сообщает "Мелитополь РИА".
Позже полиция арестовала преступника. Подозреваемый предстал перед судом. В ходе слушания подсудимый признал свою вину и раскаивался, и попросил строго его не наказывать.
Так как ранее обвиняемый не был судим, на учете у нарколога не состоит и осознал свою вину, он получил три года, с испытательным сроком 1.5 года.
Однако украсть что-то могут не только люди, но и животные. Ранее обезьяна украла кобру у заклинателя.
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