Житель Мелитополя подарил сыну украденный велосипед. Мужчина находясь в алкогольном опьянении зашел во двор частного дома и украл велосипед марки Sport, сообщает "Мелитополь РИА".

Позже полиция арестовала преступника. Подозреваемый предстал перед судом. В ходе слушания подсудимый признал свою вину и раскаивался, и попросил строго его не наказывать.

Так как ранее обвиняемый не был судим, на учете у нарколога не состоит и осознал свою вину, он получил три года, с испытательным сроком 1.5 года.

Однако украсть что-то могут не только люди, но и животные. Ранее обезьяна украла кобру у заклинателя.