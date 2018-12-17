Жеребьевка Лиги чемпионов: все пары 1/8 финала [ Редактировать ]
17 декабря в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. 16 лучших команд по итогам группового этапа были разбиты на две корзины. В одной оказалась победители групп, в другой - обладатели вторых мест.
Отметим, что единственный представитель Украины в данном турнире, донецкий "Шахтер", упустил победу над "Лионом" в судьбоносном поединке и пробился в плей-офф Лиги Европы.
Все пары 1/8 финала Лиги чемпионов:
"Шальке-04" (Германия) - "Манчестер Сити" (Англия)
"Атлетико" (Испания) - "Ювентус" (Италия)
"Манчестер Юнайтед" (Англия) - ПСЖ (Франция)
"Тоттенхэм" (Англия) - "Боруссия Дортмунд" (Германия)
"Лион" (Франция) - "Барселона" (Испания)
"Рома" (Италия) - "Порту" (Португалия)
"Аякс" (Нидерланды) - "Реал Мадрид" (Испания)
"Ливерпуль" (Англия) - "Бавария" (Германия)
Победители групп проведут первые матчи 1/8 финала (12/13 и 19/20 февраля) в гостях, а ответные (5/6 и 12/13 марта) - дома.
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