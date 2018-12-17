17 декабря в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. 16 лучших команд по итогам группового этапа были разбиты на две корзины. В одной оказалась победители групп, в другой - обладатели вторых мест.

Отметим, что единственный представитель Украины в данном турнире, донецкий "Шахтер", упустил победу над "Лионом" в судьбоносном поединке и пробился в плей-офф Лиги Европы.

Все пары 1/8 финала Лиги чемпионов:

"Шальке-04" (Германия) - "Манчестер Сити" (Англия)

"Атлетико" (Испания) - "Ювентус" (Италия)

"Манчестер Юнайтед" (Англия) - ПСЖ (Франция)

"Тоттенхэм" (Англия) - "Боруссия Дортмунд" (Германия)

"Лион" (Франция) - "Барселона" (Испания)

"Рома" (Италия) - "Порту" (Португалия)

"Аякс" (Нидерланды) - "Реал Мадрид" (Испания)

"Ливерпуль" (Англия) - "Бавария" (Германия)

Победители групп проведут первые матчи 1/8 финала (12/13 и 19/20 февраля) в гостях, а ответные (5/6 и 12/13 марта) - дома.

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