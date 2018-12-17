В NASA опубликовали невероятный снимок Солнца [ Редактировать ]
В NASA опубликовали фото Солнца, которое сделал космический зонд "Паркер" приблизившись на рекордно близкое расстояние к светилу. Удивительный снимок космическое агенство опубликовало на своей странице в Twitter.
Фотография была сделана 8 ноября на расстоянии около 27 миллионов километров от звезды.
На полученной с космического аппарата фотографии можно увидеть корону Солнца, а также плазму, выбрасываемую им в космическое пространство.
Фото: Twitter
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