В NASA опубликовали фото Солнца, которое сделал космический зонд "Паркер" приблизившись на рекордно близкое расстояние к светилу. Удивительный снимок космическое агенство опубликовало на своей странице в Twitter.

Фотография была сделана 8 ноября на расстоянии около 27 миллионов километров от звезды.

На полученной с космического аппарата фотографии можно увидеть корону Солнца, а также плазму, выбрасываемую им в космическое пространство.

Фото: Twitter

Ранее в NASA показали фантастические бури на Юпитере.