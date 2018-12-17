Подросток умер во время катания на санках [ Редактировать ]
В пригороде Черновцов 16 декабря 15-летний мальчик получил травму во время катания на санках, которые были привязаны к автомобилю. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения Черновицкой облгосадминистрации.
"В данном случае они прицепили сани к машине. Даже не своей, а случайной. Прицепились своими санками и таким образом катались. Вследствие такого экстремального отдыха санки выехали за пределы дороги и врезались в бетонный забор, и 15-летний мальчик на большой скорости ударился", – сообщили в департаменте.
В результате удара парень получил открытую черепно-мозговую травму и политравму. В больницу его привезли в крайне тяжелом состоянии.
"Через 15 минут, как его привезли, он умер. К сожалению, эти травмы были несовместимы с жизнью", – отметили в департаменте.
Ранее мы сообщали, что в Харькове от гриппа умер маленький ребенок.
по теме
Под Львовом на свалке нашли сгоревший труп подростка
На территории свалки во Львовской области нашли тело 15-летнего подростка
Правила регистрации автомобилей в Украине изменились
Кабинет министров Украины внес изменения в постановление о государственной регистрации (перерегистрации) транспортных средств
В Харькове от гриппа умер маленький ребенок
В Харькове от гриппа умерла 9-летняя девочка после длительного лечения
Загадкове отруєння: хто травить людей талієм?
Хто наважився труїти людей високотоксичним металом? Це цілеспрямований злочин проти конкретних осіб чи випадкові жертви божевільного? Поки що відповіді на ці питання шукають слідчі. А от Євгенія Коваленко вже з'ясувала, що наша держава системно не готова до подібних викликів. Чому - дивіться далі
Украинцев обстреляли на границе с Румынией
На Буковине пограничники выстрелами остановили автомобиль с контрабандными сигаретами, который на большой скорости двигался в сторону границы с Румынией