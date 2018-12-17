Катастрофа Су-27: причини трагедії досі не встановлені [ Редактировать ]
Стали відомі подробиці аварії винищувача Су-27, яка трапилася в суботу на Житомирщині. Як повідомили у штабі Військово-повітряних сил, причин катастрофи досі не встановили.
Втім, зазначають: під час польоту були складні погодні умови. Сам борт був 87 року випуску. У 2016 - капітально відремонтували його двигуни. На цьому винищувачі провели понад 800 вильотів.
Пілот Олександр Фоменко - унаслідок катастрофи загинув.
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