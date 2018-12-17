У Черкасах влаштували благодійний аукціон заради лікування дітей [ Редактировать ]
Рука допомоги. У Черкасах заради лікування трьох дітей влаштували масштабний благодійний аукціон. Лоти для нього передали відомі музиканти, спортсмени та письменники. Докладніше в сюжеті далі.
Дев'ять місяців тому в 3-річної Златослави діагностували гостру форму цукрового діабету. Відтоді її не тішать ні іграшки, ні розваги. Рівень цукру в дитини стрибає кожні 10-15 хвилин.
"Пузьо у меня больше. У меня болит пузьо".
Причиною хвороби, - розповідає мама Злати, - стало звичайне щеплення. В один день лікар зробила дитині одразу три ін'єкції, вони й спровокували діабет. Після цього життя родини перетворилось на справжнє пекло. Влаштуватися на роботу жінка не може, адже Злату не залишає ні на хвилину.
"Є ще ряд побічних хворб, які або спочатку їх не побачили, або виникли в процесі лікування протягом оцих 9 місяців що ми приймаємо інсулін. Важко, в тому плані важко, що пенсія дитяча - вона не розрахована взагалі на лікування", - розповідає Олена Акімова, мама Злати.
На Злату чекає дороговартісне обстеження у Німеччині, на яке в Олени зараз немає коштів. Благодійний фонд вирішив влаштувати аукціон аби зібрати гроші. У керівника проектів фонду Юлії таких підопічних ще двоє. Перед початком торгів дівчина помітно нервує і передивляється на телефоні звернення 13-річного Данила. Підліток потрапив під потяг і потребує термінової операції.
"За півроку я пережив вже 5 операцій і це ще не кінець, але я хочу подякувати всім людям, які мене підтримують і фінансово, і морально. Завдяки ним я і тримаюсь".
Допомогти у зборанні коштів на лікування цих дітей зголосилися відомі спортсмени, музиканти на митці. Боксер Олександр Усик передав свою кепку, футболіст Андрій Шевченко - м'яч із автографом, поет Сергій Жадан запропонував придбати зустріч із ним за філіжанкою кави. І таких ексклюзивних лотів понад двадцять.
"Якщо сьогодні прийдуть всі запрошені, а запрошених у нас досить багато людей. І абсолютно всі люди готові допомогти, мають добре серце і завжди беруть участь у таких акціях, то ми сьогодні зберемо цю суму. Я в це вірю", - говорить Юлія Іщенко, керівник проектів благодійного фонду.
Щоправда з майже 200 запрошених черкаських бізнесменів та політиків на аукціон прийшли трохи більше як двадцять. Та й ті були не надто активні. Тому кожен лот доводилося буквально рекламувати. Ось наприклад, як цей комбінезон капітана української команди "Ігор нескорених".
"Це не просто комбінезон - це комбінезон ветерана і нескореного воїна, добровольця, капітана команди Invictus Games, який повів за собою велику команду і вони взяли не реальну кількість золотих медалей. Їм аплодували всі".
На лікування трьох дітей потрібно 39 тисяч євро, але доброчинний аукціон не приніс і десятої частини від суми. За всі виставлені лоти організатори вторгували лише 60 тисяч гривень.
Допомогти може кожен з нас. Реквізити ви бачите зараз на екрані, також можете їх знайти на нашому сайті "Подробиці" в розділі "Ми допомагаємо". Не будьте байдужими.
Приват банк 4149 6293 9139 6553
Під час платежу обов'язково вказати - "Допомога на лікування".
Отримувач - Собко Павло Іванович (волонтер).
Номер телефону - 096 9707077
по теме
Пятилетняя Амина нуждается в дорогостоящем лечении рака
У маленькой Амины Кулишовой обнаружили опухоль головного мозга
Чотирирічна Валерія потребує дороговартістного лікування
Нашої з вами допомоги потребує чотирирічна Валерія Олійник. Дівчинці встановили тяжкий діагноз - гостра лімфобластна лейкемія. Це онкологічне захворювання крові. Аби побороти недугу рідним дитини потрібно зібрати 158 тисяч євро
В Харькове от гриппа умер маленький ребенок
В Харькове от гриппа умерла 9-летняя девочка после длительного лечения
В Харкові від грипу померла дитина
Дев'ятирічна дівчинка померла від грипу в Харкові. Дитина захворіла ще 28 листопада. Спочатку лікувалася вдома під наглядом педіатра міської поліклініки
На Західній Україні понад дві тисячі людей захворіли на кір
В Одесі від кору помер однорічний малюк. За попередніми даними, інфекцію він підхопив у лікарні, куди потрапив із бронхітом. За словами матері, хлопчик занедужав, тому планове щеплення йому не зробили. Нині найбільше хворих на кір - у західних областях України
У західних областях України зафіксували епідемію кору
В Одесі від кору помер однорічний малюк. За попередніми даними, інфекцію він підхопив у лікарні, куди потрапив із бронхітом. За словами матері, хлопчик занедужав, тому планове щеплення не зробили. Нині найбільше хворих на кір у західних областях України