Рука допомоги. У Черкасах заради лікування трьох дітей влаштували масштабний благодійний аукціон. Лоти для нього передали відомі музиканти, спортсмени та письменники. Докладніше в сюжеті далі.

Дев'ять місяців тому в 3-річної Златослави діагностували гостру форму цукрового діабету. Відтоді її не тішать ні іграшки, ні розваги. Рівень цукру в дитини стрибає кожні 10-15 хвилин.

"Пузьо у меня больше. У меня болит пузьо".

Причиною хвороби, - розповідає мама Злати, - стало звичайне щеплення. В один день лікар зробила дитині одразу три ін'єкції, вони й спровокували діабет. Після цього життя родини перетворилось на справжнє пекло. Влаштуватися на роботу жінка не може, адже Злату не залишає ні на хвилину.

"Є ще ряд побічних хворб, які або спочатку їх не побачили, або виникли в процесі лікування протягом оцих 9 місяців що ми приймаємо інсулін. Важко, в тому плані важко, що пенсія дитяча - вона не розрахована взагалі на лікування", - розповідає Олена Акімова, мама Злати.

На Злату чекає дороговартісне обстеження у Німеччині, на яке в Олени зараз немає коштів. Благодійний фонд вирішив влаштувати аукціон аби зібрати гроші. У керівника проектів фонду Юлії таких підопічних ще двоє. Перед початком торгів дівчина помітно нервує і передивляється на телефоні звернення 13-річного Данила. Підліток потрапив під потяг і потребує термінової операції.

"За півроку я пережив вже 5 операцій і це ще не кінець, але я хочу подякувати всім людям, які мене підтримують і фінансово, і морально. Завдяки ним я і тримаюсь".

Допомогти у зборанні коштів на лікування цих дітей зголосилися відомі спортсмени, музиканти на митці. Боксер Олександр Усик передав свою кепку, футболіст Андрій Шевченко - м'яч із автографом, поет Сергій Жадан запропонував придбати зустріч із ним за філіжанкою кави. І таких ексклюзивних лотів понад двадцять.

"Якщо сьогодні прийдуть всі запрошені, а запрошених у нас досить багато людей. І абсолютно всі люди готові допомогти, мають добре серце і завжди беруть участь у таких акціях, то ми сьогодні зберемо цю суму. Я в це вірю", - говорить Юлія Іщенко, керівник проектів благодійного фонду.

Щоправда з майже 200 запрошених черкаських бізнесменів та політиків на аукціон прийшли трохи більше як двадцять. Та й ті були не надто активні. Тому кожен лот доводилося буквально рекламувати. Ось наприклад, як цей комбінезон капітана української команди "Ігор нескорених".

"Це не просто комбінезон - це комбінезон ветерана і нескореного воїна, добровольця, капітана команди Invictus Games, який повів за собою велику команду і вони взяли не реальну кількість золотих медалей. Їм аплодували всі".

На лікування трьох дітей потрібно 39 тисяч євро, але доброчинний аукціон не приніс і десятої частини від суми. За всі виставлені лоти організатори вторгували лише 60 тисяч гривень.

Допомогти може кожен з нас. Реквізити ви бачите зараз на екрані, також можете їх знайти на нашому сайті "Подробиці" в розділі "Ми допомагаємо". Не будьте байдужими.

Приват банк 4149 6293 9139 6553

Під час платежу обов'язково вказати - "Допомога на лікування".

Отримувач - Собко Павло Іванович (волонтер).

Номер телефону - 096 9707077