У Нью-Джерсі заборонили експлуатувати тварин у циркових гастролях [ Редактировать ]
Експлуатувати всіх диких та екзотичних тварин у циркових гастролях заборонила влада американського штату Нью-Джерсі. Губернатор Філ Мерфі підписав, так званий, закон Нозі, названий на честь 36-річного слона з артритом, якого змушували гастролювати з цирком всією країною.
У штатах Іллінойс і Нью-Йорк теж є закони, які не дозволяють використання слонів у подорожах чи розвагах. Проте закон Нозі робить Нью-Джерсі першим штатом, який запровадив цю заборону щодо всіх диких та екзотичних тварин.
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