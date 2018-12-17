Експлуатувати всіх диких та екзотичних тварин у циркових гастролях заборонила влада американського штату Нью-Джерсі. Губернатор Філ Мерфі підписав, так званий, закон Нозі, названий на честь 36-річного слона з артритом, якого змушували гастролювати з цирком всією країною.

У штатах Іллінойс і Нью-Йорк теж є закони, які не дозволяють використання слонів у подорожах чи розвагах. Проте закон Нозі робить Нью-Джерсі першим штатом, який запровадив цю заборону щодо всіх диких та екзотичних тварин.