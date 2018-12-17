Фетхуллаха Гюлена можуть видати Туреччині. За словами глави МЗС країни Мевлюта Чавушоглу, на саміті Великої двадцятки в Буенос-Айресі Дональд Трамп запевнив президента Ердогана, що Білий дім "працює" на цим питанням.

Нагадаю, мусульманський проповідник та колишній соратник Ердогана Гюлен нині живе у США. На батьківщині його звинувачують в організації військового перевороту 2016 року та вимагають екстрадиції зі Сполучених Штатів.

Сам Гюлен усі звинувачення відкидає.