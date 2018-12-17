Мобільний додаток, який конвертує непотріб на гроші - вже рік, як успішно працює в Бразилії. Ще нещодавно тамтешні сміттєві полігони були завалені тонами відходів. Та з появою спеціальної програми - екологічні показники покращуються. За яким принципом працює новий додаток - дивіться далі в сюжеті.

Щодня Бразилія генерує 200 тисяч тон відходів. І більшість із них - опиняється на сміттєзвалищах. Вони забруднюють усе - землю, повітря та воду. Ба більше - матеріали, які могли би піти на переробку та принести два з половиною мільярди річного прибутку - опиняються просто під землею.

Та останнім часом ситуація в країні поліпшилася. З появою спеціального мобільного додатку, який перетворив збирання сміття на повноцінний бізнес - відходів на звалищах поменшало. Принцип роботи простий - програма пов'язує охочих позбутися мотлоху з тими, хто може його купити та переробити. Посередники в цьому ланцюгу - збирачі сміття, отримують за це гроші.

"У нашому додатку зареєстровані колектори зі 191 бразильського міста. Їх уже понад тисяча. Щодня вони отримують нові замовлення на вивезення сміття та доправляють його компаніям, які спеціалізуються на переробленні відходів", - розповідає Тьяго Мундано, програміст мобільного додатку.

Будь-хто може зареєструватися в додатку. В особистих даних колектор вказує регіон, у якому працює, та типи відходів, які збирає: приміром, старі меблі, пластик, скло, папір тощо. Ну й звісно, залишає свої контакти. За цими категоріями його знаходять люди, які не проти позбутися всього цього непотребу.

"До появи цієї програми мені дуже рідко телефонували, щоб забрати вторсировину чи сміття. Але коли вона з'явилася - замовлення просто посипалися", - розповідає Едвальдо, колектор сміття.

Колектори забирають сміття на спеціальних візочках та доставляють його на фабрики. У середньому за кілограм пластику отримують 5 американських центів, за кілограм паперу або скла - 1 цент. Та й на тлі зростання рівня бідності в Бразилії - додаток, який буквально обмінює сміття на гроші - є надзвичайно актуальним, - вважають його розробники.