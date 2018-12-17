Под Киевом мужчина жестоко убил жену [ Редактировать ]
Жителю Киевской области сообщили о подозрении в смертельном избиении жены. Об этом сообщили в полиции Киевской области.
Трагедия произошла в селе Новая Маковка.
По версии следствия, накануне между супругами возникла ссора и жена ушла из дома. Мужчина нашел ее через несколько дней в доме одного из местных жителей.
В доме знакомого он жестоко избил жену и забрал ее домой. Когда утром проснулся, женщина была уже была мертвой.
Мужчина признался полицейским, что бил свою жену ногами по всему телу.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.
Ранее мы сообщали, что на Закарпатье сын с особой жестокостью убил мать.
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