Похороны остановили из-за стонов из гроба [ Редактировать ]
Участники похоронной процессии в Аргентине услышали из гроба звуки, похожие на стоны. Церемонию пришлось прервать, чтобы доставить тело в больницу. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Инцидент произошел в столице страны Буэнос-Айресе 12 декабря. Родственники везли тело 65-летней женщины к кладбищу, когда услышали стук и нечто вроде сдавленных криков из гроба. Они немедленно попросили водителя отправиться в больницу, чтобы проверить, не жива ли аргентинка.
Доктора осмотрели тело женщины и пришли к выводу, что она мертва уже как минимум сутки.
Работники ритуального агентства предположили, что звук, который слышали сидевшие в катафалке, мог быть вызван выходом газов из трупа через трахею.
Ранее мы сообщали, что мужчина потерял отца и спустя полвека нашел его скелет дома.
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