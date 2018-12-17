17 декабря голливудской актрисе украинского происхождения Милле Йовович исполняется 43 года. Артистка родилась в Киеве в 1975 года. Свою карьеру она начали с роли модели.

Впервые Милла появилась на обложке итальянского журнала "Lei" в возрасте 9 лет. На большом экране же Йовович появилась в 13 лет, снявшись в фильме "Слияние двух лун".

В честь дня рождения актрисы, мы подобрали для вас 5 лучших фильмов с участием Миллы Йовович.

"Возвращение в Голубую лагуну", 1991

В этом фильме Йовович впервые сыграла главную роль - девочку по имени Лилли. На тот момент самой актрисе было 13 лет, но во всех пресс-релизах писали о 15. Картина поставлена по роману "Сады Бога" Генри де Вер Стэкпула. По сюжету, 4-летний мальчик Ричард вместе с девочкой Лилли, дочерью пассажирки корабля, который им пришлось покинуть из-за разразившейся эпидемии холеры, попадают на тропический необитаемый остров. Позже женщина умирает, и дети остаются жить одни. Позже подростки влюбляться в друг друга, однако их ждут серьезные испытания.

"Пятый элемент", 1997

Данная кинокартина принесла Милле Йовович всемирную славу. По сюжету фильма, каждые пять тысяч лет открываются двери между измерениями и темные силы стремятся нарушить существующую гармонию. Каждые пять тысяч лет Вселенной нужен герой, способный противостоять этому злу. XXIII век. Нью-йоркский таксист Корбен Даллас должен решить глобальную задачу - спасение всего рода человеческого. Он встречает очаровательную незнакомку Лилу - пятый элемент, который способен остановить Зло.

"Жанна д’Арк", 1999

Историческая драма Люка Бессона, в которой Милла сыграла историческую личность. Идет Столетняя война. Страну спасет только чудо, и оно является в виде 19-летней девушки Жанны. После того, как захватчики зверски убивают семью главной героини, она отправляется в Шинон к дофину Карлу, просить армию. Юная дева получает отряд воинов и наносит несколько поражений англичанам. Четыре дня кровопролитных битв - и осада Орлеана снята. Имя Жанны д’Арк у всех на устах, простой люд превозносит ее, а солдаты верят в нее и готовы на новые подвиги за страну и веру.

"Обитель зла", 2002

Милла сыграла главную роль - персонажа Элис в шести боевиках "Обитель зла". Сюжет построен вокруг Элис, потерявшей память девушки, которая попала в секретную лабораторию корпорации Umbrella под названием "Муравейник". В лаборатории после утечки опасного вируса из-за действий компьютерного интеллекта погибают все сотрудники. Исследуя с командой подземные помещения, главная героиня обнаруживает, что все умершие обратились в плотоядных зомби.

"Мушкетеры", 2011

В этом фильме актриса сыграла коварную Миледи Де Винтер. Мушкетеры Атос, Портос, Арамис и возлюбленная Атоса, Анна де Бейль, она же миледи (графиня де Винтер) проникают в тайное хранилище чертежей Леонардо да Винчи, предварительно вырвав ключи от этого хранилища из рук знатных людей. Они похищают чертеж летающего корабля, но миледи оказывается предательницей - она отравляет своих друзей и отдает чертежи герцогу Бекингэму. Мушкетеров увольняют со службы после прихода к власти кардинала Ришелье.

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