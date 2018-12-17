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17 декабря в швейцарском Ньоне следом за жеребьевкой Лиги чемпионов определились пары первого раунда плеф-офф Лиги Европы.

Своих соперников по стадии 1/16 финала узнали и два представителя Украины - киевское "Динамо", ставшее победителем группы К, и донецкий "Шахтер", занявший третье место в квартете F Лиге чемпионов. При этом, чемпион УПЛ попал в число "несеянных", в то время как киевляне были "сеянными".

На данном этапе не могли пересечься команды, которые играли в одной группе, а также те, кто представляет одну ассоциацию. Более того, УЕФА уже традиционно развел украинские и российские команды.

Все пары 1/16 финала Лиги Европы:

"Виктория Пльзень" (Чехия) - "Динамо Загреб" (Хорватия)

"Брюгге" (Бельгия) - "Зальцбург" (Австрия)

"Рапид" (Австрия) - "Интер" (Италия)

"Славия Прага" (Чехия) - "Генк" (Бельгия)

"Краснодар" (Россия) - "Байер" (Германия)

"Цюрих" (Швейцария) - "Наполи" (Италия)

"Мальме" (Швеция) - "Челси" (Англия)

"Шахтер" (Донецк, Украина) - "Айнтрахт Франкфурт" (Германия)

"Селтик" (Шотландия) - " Валенсия" (Испания)

"Ренн" (Франция) - "Бетис" (Испания)

"Олимпиакос" (Греция) - "Динамо" (Киев, Украина)

"Лацио" (Италия) - "Севилья" (Испания)

"Фенерехбахче" (Турция) - "Зенит" (Россия)

"Спортинг" (Португалия) - "Вильяреалл" (Испания)

БАТЭ (Беларусь) - "Арсенал" (Англия)

"Галатасарай" (Турция) - "Бенфика" (Португалия)

Поединки 1/16 финала состоятся 14 и 21 февраля 2019 года. Команды, которые стоят в списке первыми, стартовые матчи проведут дома.

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