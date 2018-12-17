Жеребьевка Лиги Европы: все пары 1/16 финала [ Редактировать ]
Фото: twitter.com/europaleague
17 декабря в швейцарском Ньоне следом за жеребьевкой Лиги чемпионов определились пары первого раунда плеф-офф Лиги Европы.
Своих соперников по стадии 1/16 финала узнали и два представителя Украины - киевское "Динамо", ставшее победителем группы К, и донецкий "Шахтер", занявший третье место в квартете F Лиге чемпионов. При этом, чемпион УПЛ попал в число "несеянных", в то время как киевляне были "сеянными".
На данном этапе не могли пересечься команды, которые играли в одной группе, а также те, кто представляет одну ассоциацию. Более того, УЕФА уже традиционно развел украинские и российские команды.
Все пары 1/16 финала Лиги Европы:
"Виктория Пльзень" (Чехия) - "Динамо Загреб" (Хорватия)
"Брюгге" (Бельгия) - "Зальцбург" (Австрия)
"Рапид" (Австрия) - "Интер" (Италия)
"Славия Прага" (Чехия) - "Генк" (Бельгия)
"Краснодар" (Россия) - "Байер" (Германия)
"Цюрих" (Швейцария) - "Наполи" (Италия)
"Мальме" (Швеция) - "Челси" (Англия)
"Шахтер" (Донецк, Украина) - "Айнтрахт Франкфурт" (Германия)
"Селтик" (Шотландия) - " Валенсия" (Испания)
"Ренн" (Франция) - "Бетис" (Испания)
"Олимпиакос" (Греция) - "Динамо" (Киев, Украина)
"Лацио" (Италия) - "Севилья" (Испания)
"Фенерехбахче" (Турция) - "Зенит" (Россия)
"Спортинг" (Португалия) - "Вильяреалл" (Испания)
БАТЭ (Беларусь) - "Арсенал" (Англия)
"Галатасарай" (Турция) - "Бенфика" (Португалия)
Поединки 1/16 финала состоятся 14 и 21 февраля 2019 года. Команды, которые стоят в списке первыми, стартовые матчи проведут дома.
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