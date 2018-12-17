День святого Николая празднуется каждый год 19 декабря. Именно с него и начинается вереница новогодних праздников.

История и традиции праздника

У праздника святого Николая есть свои традиции, обычаи и даже своя легенда, согласно которой, святой Николай помог бедному отцу выдать свою дочь замуж. Ведь раньше девушка без приданого не считалась завидной невестой. Поэтому ночью святой Николай подкинул через окно в ее комнату кусок золота, чем соединил сердца возлюбленных.

Также святой Николай приносил в дома обездоленных теплые вещи, игрушки и еду. Причем делал он это всегда под покровом ночи, чтобы его никто не узнал.

Кроме того, он оказывал покровительство похищенным и погубленным детям. Приятная традиция дарить детям подарки сохранилась и в наши дни. Согласно обычаям, послушные дети находят под подушкой сладости, а вредные – уголек.

Существует также давнее поверье, что в День святого Николая нельзя ничего делать для себя, а только для нуждающихся. Считается, что если в этот день не позаботиться о бедных или сиротах, то семь лет будешь терпеть убытки.

Кроме того, что нужно делать хорошие поступки и помогать нуждающимся, важно также позаботиться про сладкие подарки детям. По традиции в Украине детишкам сладости кладут под подушку, а в Европе - в носки, которые развешивают у камина.

К празднику также принято готовить медовые коржики и пряники "Миколайчики", которые раздают только детям.

Приметы на День святого Николая

Ко Дню святого Николая обязательно следовало раздать все долги.

В праздник святого Николая Чудотворца обязательно надо было со всеми помириться.

Снег укрыл землю до праздничного дня, жди морозную зиму.

Холодный День святого Николая предвещал холодную зиму, а теплый праздничный денек - солнечную и теплую зимнюю погоду.

Добрая примета, если с утра пораньше хозяин дома успеет обойти все свое хозяйство и покормить домашних животных.

Европейцы загадывают в этот день заветное и доброе желание, и Николай обязательно его исполняет. Верьте, и желание претворится в жизнь!

Чем больше добрых дел вы сделаете в День святого Николая, тем больше здоровья вам будет подарено Чудотворцем Молитва в День святого Николая.

Также читайте, как правильно загадывать желание в День святого Николая.