День святого Николая: приметы и традиции 19 декабря [ Редактировать ]
День святого Николая празднуется каждый год 19 декабря. Именно с него и начинается вереница новогодних праздников.
История и традиции праздника
У праздника святого Николая есть свои традиции, обычаи и даже своя легенда, согласно которой, святой Николай помог бедному отцу выдать свою дочь замуж. Ведь раньше девушка без приданого не считалась завидной невестой. Поэтому ночью святой Николай подкинул через окно в ее комнату кусок золота, чем соединил сердца возлюбленных.
Также святой Николай приносил в дома обездоленных теплые вещи, игрушки и еду. Причем делал он это всегда под покровом ночи, чтобы его никто не узнал.
Кроме того, он оказывал покровительство похищенным и погубленным детям. Приятная традиция дарить детям подарки сохранилась и в наши дни. Согласно обычаям, послушные дети находят под подушкой сладости, а вредные – уголек.
Существует также давнее поверье, что в День святого Николая нельзя ничего делать для себя, а только для нуждающихся. Считается, что если в этот день не позаботиться о бедных или сиротах, то семь лет будешь терпеть убытки.
Кроме того, что нужно делать хорошие поступки и помогать нуждающимся, важно также позаботиться про сладкие подарки детям. По традиции в Украине детишкам сладости кладут под подушку, а в Европе - в носки, которые развешивают у камина.
К празднику также принято готовить медовые коржики и пряники "Миколайчики", которые раздают только детям.
Приметы на День святого Николая
- Ко Дню святого Николая обязательно следовало раздать все долги.
- В праздник святого Николая Чудотворца обязательно надо было со всеми помириться.
- Снег укрыл землю до праздничного дня, жди морозную зиму.
- Холодный День святого Николая предвещал холодную зиму, а теплый праздничный денек - солнечную и теплую зимнюю погоду.
- Добрая примета, если с утра пораньше хозяин дома успеет обойти все свое хозяйство и покормить домашних животных.
- Европейцы загадывают в этот день заветное и доброе желание, и Николай обязательно его исполняет. Верьте, и желание претворится в жизнь!
Чем больше добрых дел вы сделаете в День святого Николая, тем больше здоровья вам будет подарено Чудотворцем Молитва в День святого Николая.
Также читайте, как правильно загадывать желание в День святого Николая.
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