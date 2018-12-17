Имя несет в себе скрытую информацию, которая способна повлиять как на характер, так и на судьбу своего владельца. Эксперты рассказали, какие женские имена сводят с ума окружающих, пишет kakzachem.ru.

Александра

В переводе с греческого имя Александра означает "мужественная", "защитница". Обладательница имени уверена в себе и наделена твердым характером. Девушки с таким именем делают успешную карьеру и часто занимают высокие должности.Сочетание твердости характера с женственностью и милосердием способно обеспечить Саше прекрасную женскую судьбу. Энергетика этого имени одна из самых сильных.

Анна

Это одна из тех личностей, которые совмещают в себе самые невероятные черты. Анна милосердна, заботлива и жизнерадостна, но это не мешает ей проявлять сильный и неуступчивый характер.Анна - человек, на которого действительно можно положиться. Невероятная энергетика этого имени привлекает к себе огромное количество поклонников, и не напрасно!Аня станет отличной опорой и поддержкой для своего супруга. Мужчины, присмотритесь, может, среди ваших знакомых есть несравненная обладательница этого имени!

Виктория

Дамы с этим именем обладают боевым характером и сильной энергетикой, ведь в переводе с латинского языка victory означает "победа", "победительница".Зачастую Виктория выбирает такую профессию, в которой результат труда будет зависеть лишь от ее личных усилий.Временами Викторию охватывает нерешительность, ей присущи сомнения, касающиеся всех значимых событий в ее жизни. Именно поэтому супруга она выбирает очень долго и тщательно. Заботливый и сильный мужчина поможет ей стать увереннее в себе.

Ирина

Ирина очень практична и обладает аналитичным складом ума. Но это не значит, что ее будущая профессия будет связана с цифрами и расчетами. Просто Ира отлично знает, чего хочет от жизни.Ирина может стать хорошим дипломатом или психологом, она способна чувствовать настроение собеседника и умело пользоваться этим.Жизнь Иры полна интересных событий. Представительница слабого пола с таким именем не будет сидеть дома и скучать, она смело идет навстречу новым свершениям и открытиям! В ее имени сочетаются такие качества, как твердость, жизнерадостность и целеустремленность.

Марина

Марина не из тех, кто идет на поводу у своих эмоций. Обладательница этого имени умело скрывает свои чувства и пропускает их через сито рассудка.Зачастую все мечты о лидерстве и желании руководить Марина держит в глубине души, и напрасно. Марина может построить блестящую карьеру!Она почти никогда не жалуется на здоровье и предпочитает терпеть до последнего, боясь проявить слабость. Марине присущи такие черты, как свободолюбие и независимость.

Читайте также, какие женские имена сулят власть и деньги.