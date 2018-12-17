Евросоюз готовит миссию в Украину из-за России [ Редактировать ]
Европейский Союз намерен отправить в Украину специальную миссию, которая займется подготовкой помощи Азовскому региону в связи с блокированием Россией судоходства.
Об этом говорится в итоговом заявлении состоявшегося в Брюсселе Совета ассоциации ЕС - Украина.
Отмечается, что помощь планируется пострадавшим приморским регионам.
"ЕС готов принять меры для усиления своей поддержки, в частности пострадавшим от ситуации в Азовском море регионам Украины. В этом контексте ЕС намерен отправить оценочную миссию в Украину в начале 2019 года", – говорится в документе.
Ранее мы сообщали, что Евросоюз выделил Украине 54 миллиона евро.
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