Европейский Союз намерен отправить в Украину специальную миссию, которая займется подготовкой помощи Азовскому региону в связи с блокированием Россией судоходства.

Об этом говорится в итоговом заявлении состоявшегося в Брюсселе Совета ассоциации ЕС - Украина.

Отмечается, что помощь планируется пострадавшим приморским регионам.

"ЕС готов принять меры для усиления своей поддержки, в частности пострадавшим от ситуации в Азовском море регионам Украины. В этом контексте ЕС намерен отправить оценочную миссию в Украину в начале 2019 года", – говорится в документе.

Ранее мы сообщали, что Евросоюз выделил Украине 54 миллиона евро.