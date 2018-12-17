В селе Ксаверовка под Киевом 28-летний мужчина пырнул ножом в шею 15-летнего подростка. От полученной травмы несовершеннолетний скончался. Как сообщает "Информатор", злоумышленник попытался скрыться, однако правоохранителям удалось его задержать недалеко от места преступления.

Все произошло в помещении для отдыха охранников в отделении шиномонтажа. Когда на линию "102" поступил вызов о том, что сосед заявителя ударил ножом в шею его знакомого, полицейские и "скорая" немедленно выехали на место. За несколько минут врачи констатировали смерть несовершеннолетнего.

На данный момент злоумышленника задержали по подозрению в совершении уголовного преступления предусмотренного частью 1 статьи 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается досудебное расследование. Если вину задержанного докажут, ему грозит лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

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