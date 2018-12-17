Под Киевом мужчина жестоко убил 15-летнего подростка [ Редактировать ]
В селе Ксаверовка под Киевом 28-летний мужчина пырнул ножом в шею 15-летнего подростка. От полученной травмы несовершеннолетний скончался. Как сообщает "Информатор", злоумышленник попытался скрыться, однако правоохранителям удалось его задержать недалеко от места преступления.
Все произошло в помещении для отдыха охранников в отделении шиномонтажа. Когда на линию "102" поступил вызов о том, что сосед заявителя ударил ножом в шею его знакомого, полицейские и "скорая" немедленно выехали на место. За несколько минут врачи констатировали смерть несовершеннолетнего.
На данный момент злоумышленника задержали по подозрению в совершении уголовного преступления предусмотренного частью 1 статьи 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается досудебное расследование. Если вину задержанного докажут, ему грозит лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет.
Ранее сообщалось, что под Киевом мужчина жестоко убил жену.
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