Физики раскрыли секрет машины времени [ Редактировать ]
В Массачусетском университете озвучили принцип действия машины времени. Теоретические расчеты показали, что для перемещения человека в прошлое помогут две голые сингулярности. Об исследовании сообщает Science Alert.
Существование двух замкнутых времениподобных кривых не противоречит общей теории относительности. Достаточно соблюдение специфических условий, которые предотвращают нарушение принципа причинности. Природа, таким образом, не допускает возникновения парадоксов из-за путешествия во времени.
Временные петли могут образовываться при наличии в физической системе экзотической материи с отрицательной массой, существование которой во Вселенной не доказано.
В новой работе ученые показали, что в некоторых случаях петли времени могут образовываться без экзотической материи. Для этого необходимо расположить параллельно друг другу два сверхдлинных стержня, в центре которых находится сингулярность.
Сингулярности - точки с бесконечной плотностью, температурой и давлением - находятся в центре черных дыр, однако в данном случае они должны быть закрыты горизонтом событий. Тогда между стержнями возникнет замкнутая времениподобная кривая.
Ранее в НАСА опубликовали фото Солнца, сделанное космическим зондом "Паркер".
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