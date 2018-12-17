Новое модное блюдо - боул - не только охотно готовят, но и фотографируют и хвастаются им в соцсетях. Что же такое боул и почему он так популярен? Об этом пишет "Сегодня".

Катерина Кравченко - владелица ресторана. Говорит, боулы пришли к нам с Гавайев. Именно там в пище могут сочетать большое количество ярких фруктов и овощей.

"Есть фруктовые и овощные боулы. Фруктовые ближе к гавайскому мороженому на основе замороженных фруктов. Вы берете любимые фрукты, взбиваете и добавляете жидкость", - рассказывает Кравченко.

Насыщенность цветов в блюде и привлекает внимание посетителей. Люди фотографируют еду и выкладывают в соцсетях. Однако это не только красиво, но и полезно. Так как ни сахара, ни соусов в боул не добавляют. Продукты в этом блюде не смешивают, как в салате, а выкладывают отдельно.

Боул еще называют "чашей Будды". По легенде, он ел с небольшой миски, а овощи или фрукты ему давали прохожие. Среди боул-блюд встречаются и смузи.

Кулинарный блогер Анастасия Кафидова говорит: после такого видео-рецепта на нее подписалось более тысячи человек.

"Должны быть замороженные фрукты, овощи, ягоды и продукты, которые дадут блюду кремовую консистенцию. Например, авокадо, семена чиа или льна, кокосовое масло. И должна быть жидкость: вода, йогурт", - говорит кулинарный блогер.

Анастасия делится с нами рецептом. Понадобится шпинат, киви, замороженный банан, миндальные сливки и семена чиа.

Почистить и нарезать киви, добавить замороженный банан, шпинат и семена чиа, залить молоком. Взбить в блендере и украсить кокосовой стружкой и любыми фруктами или ягодами.

Если вы готовите смузи-боул из фруктов, лучше употреблять его утром, ведь это блюдо насыщенно сахаром плодов. А если все-таки хочется приготовить боул вечером, лучше заменить фрукты на овощи.

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