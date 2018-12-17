Новый транш от ЕС: Гройсман назвал дату поступления денег [ Редактировать ]
Второй транш макрофинансовой помощи от Европейского Союза по планам должен поступить в Украину уже в начале 2019 года. Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман в Тwitter.
"С вице-президентом Еврокомиссии обсудили ход реформ, возможности завершения действующей программы макрофинансовой помощи и предоставление Украине второго транша в 500 млн евро в начале 2019 года", - отметил глава правительства.
Ранее мы писали о том, что Еврокомиссия выделила Украине первый транш.
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