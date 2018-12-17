15 декабря 2018 в г.. Киеве на территории Национального заповедника "София Киевская" состоялся так называемый объединительный собор, на котором было заявлено о создании новой церковной организации под названием "Православная Церковь Украина", возникшая в результате объединения двух неканонических структур "Украинской Автокефальной Православной Церкви" и "Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата".



Таким образом, это собрание является объединением раскольников и к Украинской Православной Церкви не имеет никакого отношения. Для нашей Церкви по сути ничего не изменилось, поскольку раскольники так и остались в расколе, а Украинская Православная Церковь остается истинной Церковью Христовой в Украине. Никто в мире не подвергает сомнению действительность епископских и священнических рукоположений духовенства Украинской Православной Церкви и благодатная совершаемых в нашей Церкви Таинств, чего нельзя сказать о вновь структуру.



С грустью сообщаем, что за уклонение в раскол Священный Синод вынужден был освободить от управления епархией и наложить запрет в священнослужении на Преосвященного митрополита Винницкого и Барского Симеона, а также запретить в священнослужении Преосвященного митрополита Переяслав-Хмельницкого и Вишневского Александра. Призываем всех вас, дорогие владыки, отцы, братья и сестры, молиться за вразумление и возвращение в лоно Церкви упомянутых владык и других, кто уклонился в раскол. Наша Церковь, как любящая Мать, с надеждой ждет их возвращения.



Обидно, что одним из инициаторов сегодняшних испытаний для Украинской Православной Церкви стал Константинопольский Патриархат, который аргументирует свое право вмешиваться в наши церковные дела тем, что наша Церковь когда-то находилась в его юрисдикции. В связи с этим, хотели бы напомнить, что Русская Православная Церковь вынужденно провозгласила свою автокефалию вследствие измены Константинопольским Патриархатом православной веры и подписания унии с Римом на Ферраро-Флорентийском соборе в 1439 году. Эта духовная измена православной веры стала главной причиной отделения от Константинополя и Киевской Митрополии. Уния сделала надлом в церковных отношениях и вызвала недоверие, которые позже были усугублени тем, что на протяжении веков в самые трудные времена испытаний для Православия в наших землях от Константинопольской Церкви не было надлежащей пастырской опеки и помощи. Киевская Митрополия, будучи обессиленной от религиозного противостояния с униатами, опустошенной от войн, особенно после Брестской унии 1596 года, с целью сохранения православной веры вошла в состав Русской Православной Церкви в конце XVII века.

Поэтому сегодня Константинопольский Патриархат не имеет никаких моральных и канонических прав вмешиваться во внутренние дела и духовную жизнь Украинской Православной Церкви. Более того, действия Константинопольского Патриархата уже привели к тому, что возможность восстановления единства православных в Украине отвергнута надолго, если не навсегда. особенно после Брестской унии 1596 года, с целью сохранения православной веры вошла в состав Русской Православной Церкви в конце XVII века. Поэтому сегодня Константинопольский Патриархат не имеет никаких моральных и канонических прав вмешиваться во внутренние дела и духовную жизнь Украинской Православной Церкви. Более того, действия Константинопольского Патриархата уже привели к тому, что возможность восстановления единства православных в Украине отвергнута надолго, если не навсегда. особенно после Брестской унии 1596 года, с целью сохранения православной веры вошла в состав Русской Православной Церкви в конце XVII века. Поэтому сегодня Константинопольский Патриархат не имеет никаких моральных и канонических прав вмешиваться во внутренние дела и духовную жизнь Украинской Православной Церкви. Более того, действия Константинопольского Патриархата уже привели к тому, что возможность восстановления единства православных в Украине отвергнута надолго, если не навсегда.



Дорогие владыки, отцы, братья и сестры! Мы с любовью обращаемся к вам с просьбой и в дальнейшем беречь чистоту Святой Православной веры, беречь духовное единство в нашей Святой Украинской Церкви, которая является канонической наследницей древней Киевской Митрополии, которая появилась молитвами святого апостола Андрея Первозванного и трудами святого равноапостольного князя Владимира, и в которой жили и ублажали Богу наши славные предки.



Выражаем благодарность архиереям, духовенству, монашеству и всем мирянам, которые в эти тяжелые времена выдерживают давление и подтверждают свою верность Святой Украинской Православной Церкви. "Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни" (Откр. 2:10), - учит нас Священное Писание.



Призываем всех верных чад нашей Церкви молиться за тех, кто не понимая этого, ненавидит нас и нашу Церковь. Пусть Господь им простит. А вы любите свою Церковь, любите нашу Родину Украину и делайте все для того, чтобы на нашей земле и среди нашего народа был мир, терпение, согласие и настоящая христианская любовь.