В Киеве мужчина умер у входа в ломбард [ Редактировать ]
17 декабря возле станции метро "Черниговская" у входа в ломбард умер мужчина. Предварительно, у него были проблемы с сердцем, сообщает "Информатор".
Мужчине было 60 лет. Рядом с накрытым телом находились родственники умершего. Они сообщили, что у него были проблемы со здоровьем и в последнее время он принимал препараты для лечения.
На место приезжала "скорая", но медикам оставалось только констатировать смерть. Тело на оживленном участке небольшого рынка накрыли патрульные. Родственники мужчины ожидали приезда автомобиля, который доставит умершего в морг. Подробности случившегося установит следствие.
Ранее сообщалось, что мальчик умер из-за катания на санках.
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