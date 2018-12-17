2019 - год Желтой Земляной Свиньи, а значит преобладающими и желательными цветами будут все оттенки желтого, коричневого и зеленого. В одежде стоит отдать предпочтение желтым, бежевым, оранжевым, коричневым, золотым, горчичным, зеленым, оливковым цветам. Фасон должен быть простой, допускается блеск паеток, страз и камней. Об этом пишет Zen.

Овен

Огненный и страстный пыл Овнов подчеркнут наряды красных, золотистых, оранжевых цветов. Выбирайте легкие, летящие, женственные фасоны платьев, которые подчеркнут достоинства вашей фигуры и, в которых вам будет комфортно встречать новый год.

Телец

Тельцам стоит выбирать наряды более холодных, спокойных оттенков - бирюзовый, цвет морской волны, изумрудный. Так вы будете выглядеть благородно и элегантно. Лучше выбирать модели ниже колена, с закрытыми плечами. Допускаются стразу и камни, что сделает образ еще роскошнее.

Близнецы

Креативным Близнецам можно себе позволить смелые, необычные наряды интересных оттенков. Возможно, смешение нескольких цветов в одном наряде. Отдайте предпочтение - серебряным, золотистым, серым, перламутровым оттенкам и, не забывайте, про интересные ассиметричные украшения.

Рак

Романтичным Рака подойдут легкие, воздушные платья теплых, нежных оттенков - желтого, бежевого, персикового, золотистого цветов. В таком платье вы будете не только привлекательны, но и почувствуете комфорт и удобство. Обратите внимание на украшения из золота с яркими и крупными камнями.

Лев

Смелыми и дерзким Львицам подойдут роскошные наряды с шиком и блеском. Выбирайте платья расшитые стразами и камнями, дорогие, крупные украшения. Отлично в образе будет смотреться животный принт на ткани или в украшениях. Ваши цвета - бордовый, алый, золотой, серебряный.

Дева

Утонченным и женственным Девам стоит выбирать платья лаконичного, минималистичного покроя. Откажитесь от камней и страз в образе, разбавив наряд интересными аксессуарами. Выбирайте одежду коричневого, шоколадного, кофейного, бордового оттенка.

Весы

Весам стоит выбирать летящие, легкие, воздушные модели платьев. Отдайте предпочтение изумрудному, бирюзовому оттенкам. Сделайте акцент в образе на украшениях. Пусть наряд будет простым и лаконичным, а ювелирные изделия внесут свою изюминку.

Скорпион

Страстным и сексуальным Скорпионшам стоит выбирать наряды красных оттенков - алые, бордовые, оранжевые, малиновые цвета. Так, вы будете еще привлекательнее. Отдайте предпочтение обтягивающим фасонов, с вырезами и открытой спиной.

Стрелец

Стрельцам подойдут длинные платья, подчеркивающие силуэт фигуры. Выбирайте наряды бежевых, горчичных, серебряных тонов. Не забывайте про украшения с крупными камнями. Продумайте образ до мелочей, выбирая интересные туфли и сумочку.

Козерог

Козерогам стоит выбирать яркие образы, насыщенных оттенков - красного, желтого, зеленого, оранжевого цветов. Избегайте блеска, отдав предпочтение интересным фактурам, и использованию нескольких цветов и интересных аксессуаров в образе.

Водолей

Водолеи могут блестеть и излучать свет в новогоднюю ночь. Выбирайте платья интересного покроя золотистого, серебристого, бронзового, бордового, желтого цвета. Отличным решением станут крупные, ассимметричные украшения, которые сделают образ законченным и элегантным.

Рыбы

Нежным Рыбам стоит выбирать спокойные оттенки - бежевый, телесный, персиковый, бирюзовый, оливковый. Выбирайте платья воздушного, легкого края, дополнив образ интересными дизайнерскими украшениями с камнями из золота и серебра.

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