Россия наращивает военную мощь на границе с Украиной - Волкер [ Редактировать ]
Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Россия возобновила наращивание военных сил на границе с Украиной. Об этом он во время брифинга, передает "РБК-Украина" со ссылкой на журналиста в Брюсселе Тери Щульц.
Волкер подтвердил заявления украинских властей о том, что Россия возобновила наращивание военных сил на границе с Украиной.
Он также поддержал генсека НАТО Йенса Столтенберга, выразив признательность Украине за "сдержанность" после атаки на Азовском море. Волкер отметил, что союзники усиливают визиты военных кораблей в Украину с целью попыток сдержать дальнейшую агрессию России.
Он также в очередной раз заявил о незаконности задержания украинских кораблей и их экипажей в Керченском проливе, а также блокирование судов в Азовском море.
Ранее мы писали о том, что Евросоюз готовит миссию в Украину из-за России.
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