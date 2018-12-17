Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Россия возобновила наращивание военных сил на границе с Украиной. Об этом он во время брифинга, передает "РБК-Украина" со ссылкой на журналиста в Брюсселе Тери Щульц.

Волкер подтвердил заявления украинских властей о том, что Россия возобновила наращивание военных сил на границе с Украиной.

Он также поддержал генсека НАТО Йенса Столтенберга, выразив признательность Украине за "сдержанность" после атаки на Азовском море. Волкер отметил, что союзники усиливают визиты военных кораблей в Украину с целью попыток сдержать дальнейшую агрессию России.

Он также в очередной раз заявил о незаконности задержания украинских кораблей и их экипажей в Керченском проливе, а также блокирование судов в Азовском море.

Ранее мы писали о том, что Евросоюз готовит миссию в Украину из-за России.