Женщина 30 лет жила с иглами в спине [ Редактировать ]
В США 94-летняя женщина 30 лет прожила с акупунктурными иглами в позвоночнике и ногах. Они попали туда после того, как ей провели сеансы иглоукалывания. Об этом пишет The Quint.
Обнаружили иглы после того, как страдающая деменцией женщина упала. В больнице ей был сделан рентген, и обнаружили на снимках странные пятна в области бедер и позвоночника.
В итоге удалось установить, что 30 лет назад женщина проходила сеансы акупунктуры в клинике, в надежде справиться с мучавшей ее болью. Речь шла о методе иглоукалывания хари, после которого иглы какое-то время должны оставаться под кожей. Однако женщина прожила с ними десятки лет.
Врачи пришли к выводу, что извлекать иглы не стоит, поскольку женщину они не беспокоили.
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