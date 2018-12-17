В США 94-летняя женщина 30 лет прожила с акупунктурными иглами в позвоночнике и ногах. Они попали туда после того, как ей провели сеансы иглоукалывания. Об этом пишет The Quint.

Обнаружили иглы после того, как страдающая деменцией женщина упала. В больнице ей был сделан рентген, и обнаружили на снимках странные пятна в области бедер и позвоночника.

В итоге удалось установить, что 30 лет назад женщина проходила сеансы акупунктуры в клинике, в надежде справиться с мучавшей ее болью. Речь шла о методе иглоукалывания хари, после которого иглы какое-то время должны оставаться под кожей. Однако женщина прожила с ними десятки лет.

Врачи пришли к выводу, что извлекать иглы не стоит, поскольку женщину они не беспокоили.

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