США планируют в ближайшие пару месяцев объявить о "первых траншах" новых поставок оружия Украине. Об этом заявил в понедельник, 17 декабря, спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер, сообщает ТАСС.

"У нас есть возможность продать дополнительное (военное) оборудование. Будут сделаны объявления, Конгресс будет уведомлен в ближайшие пару месяцев о первых траншах", - заявил он на брифинге для журналистов.

По словам Волкера, обсуждение поставок вооружения будут продолжаться, пока Украина в них нуждается.

Ранее Волкер заявил, что Россия наращивает военную мощь на границе с Украиной.