Поставка оружия в Украину: Волкер рассказал о новых деталях [ Редактировать ]
США планируют в ближайшие пару месяцев объявить о "первых траншах" новых поставок оружия Украине. Об этом заявил в понедельник, 17 декабря, спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер, сообщает ТАСС.
"У нас есть возможность продать дополнительное (военное) оборудование. Будут сделаны объявления, Конгресс будет уведомлен в ближайшие пару месяцев о первых траншах", - заявил он на брифинге для журналистов.
По словам Волкера, обсуждение поставок вооружения будут продолжаться, пока Украина в них нуждается.
Ранее Волкер заявил, что Россия наращивает военную мощь на границе с Украиной.
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