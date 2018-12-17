У Кропивницькому попрощалися з героєм АТО [ Редактировать ]
У Кропивницькому попрощалися зі старшим сержантом Віктором Куроп'ятником.
Військовий загинув від кулі снайпера 13 грудня, під час виконання бойового завдання неподалік села Гнутове.
Віктор вступив до лав Збройних Сил у травні 2015 року. Служив командиром десантно-штурмового відділення батальйону морпіхів. Після демобілізації ненадовго повернувся до своєї родини, але в жовтні цього року знову пішов на війну, за контрактом у десантно-штурмову роту.
У загиблого залишились дружина і троє синів.
Поховали героя сьогодні - на Алеї слави Рівнянського кладовища за всіма військовими почестями. В останню дорогу його прийшли проводжати кілька сотень людей - рідні, друзі, бойові побратими та волонтери.
У Кропивницькому оголошено день жалоби.
"Хочу сказать спасибо за то, что воспитали такого сына. Жене - спасибо за то, что поддерживали его службу, потому что тыл - это лучше, что может быть", - говорить побратим героя.
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